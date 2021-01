Après sa victoire face au Stade Brestois (3-0) samedi dernier, le PSG entame une nouvelle semaine avec deux matches au programme. Les Parisiens joueront notamment un match important face à l’Olympique de Marseille ce mercredi soir, dans le cadre du Trophée des Champions. Outre le trophée en jeu, les Rouge et Bleu voudront se rattraper après leur défaite face aux Olympiens en septembre dernier (0-1). À la veille de ce choc, Mauricio Pochettino et un joueur du PSG se présenteront devant les médias ce mardi (horaire à définir). Après ce match de milieu de semaine, le PSG retrouvera la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du SCO Angers, dans le cadre de la 20ème journée du championnat. Un match programmé le samedi 16 janvier à 21 heures (Canal Plus). Les Parisiens pourraient récupérer provisoirement la tête de la Ligue 1, en attendant le résultat de l’OL face au FC Metz (dimanche soir à 21h). Voici ci-dessous le programme de la semaine des joueurs du PSG.

Le programme de la semaine du PSG