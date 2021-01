Mercredi soir à 21 heures (Canal Plus et la chaîne Téléfoot), le PSG affronte l’OM dans le cadre du Trophée des Champions. Une rencontre importante pour les Rouge et Bleu au vu de la dernière prestation face au rival marseillais (défaite 0-1 au Parc des Princes). Et pour cette rencontre, le club de la capitale pourrait compter sur le retour de certains joueurs cadres. Dans une interview au site officiel du PSG, Marco Verratti (recordman du nombre de victoires en Trophée des Champions avec 7 succès) s’est exprimé sur cette rivalité face à l’OM. Il a également été questionné sur l’état de forme de l’équipe depuis la reprise et sur le nouveau coach du PSG, Mauricio Pochettino.

Le match face à l’OM

Verratti : “Dès mes premiers instants ici, on m’a expliqué la rivalité avec Marseille. C’est quelque chose d’important pour tout le monde au club. Et nous essayons de transmettre cela aux joueurs qui arrivent ensuite. C’est un match différent des autres, qui compte beaucoup pour les supporters. Les supporters et nous, nous sommes une famille, c’est pour cela que nous devons toujours donner un peu plus quand nous jouons Marseille, et quand on porte ce maillot, la rivalité prend tout son sens. Mais il faudra surtout rester sereins, penser au match et bien travailler pour aller chercher ce premier trophée de la saison. Une motivation supplémentaire avec la défaite de septembre dernier ? Nous avons perdu parce que nous sommes sortis du match. Mercredi, nous allons devoir nous concentrer sur ce que nous savons faire : jouer au football et remporter le trophée. Et contre Marseille, c’est un double objectif.”

Mauricio Pochettino

Verratti : “Le coach a été joueur de haut niveau, il sait à quel point il est difficile de tout changer ou assimiler en une semaine. Il nous fait passer ses préceptes petit à petit, pour que nous n’ayons pas trop d’information en même temps, pour que nous puissions jouer au mieux sur le terrain, et le plus rapidement possible. Il est très à l’écoute de ses joueurs, mais c’est un coach qui est aussi très exigeant. Il veut que nous donnions toujours notre maximum, et que nous ayons une attitude positive. Nous apprenons toujours à se connaître, mais je pense que rapidement, nous allons mettre en place toute sa philosophie.”

L’état de forme du groupe depuis la reprise

Verratti : “La trêve nous a fait du bien. Même si elle était courte, nous avons travaillé un peu de notre côté pour être au mieux pour la reprise. Les matches s’enchaînent, mais c’est pareil pour toutes les équipes. On le voit un peu partout en Europe, il y a beaucoup de blessures. Il faut jouer quasiment tous les trois jours, ce n’est simple pour personne. Son état physique ? Je me sens très bien. On atteint sa forme optimale quand on enchaîne les matches en entier. Et c’est mon cas actuellement, et je récupère vite. Il faut faire attention à beaucoup d’aspects, mais tout se passe bien et j’en suis très content.”