Après sa victoire face au RC Lens en Ligue 1 ce samedi (2-1), le PSG aborde une nouvelle semaine décisive dans ce sprint final de la saison 2020-2021. Deux rencontres à l’extérieur seront au programme : Manchester City / PSG en demi-finale retour de l‘UEFA Champions League (mardi à 21h) et Rennes / PSG en clôture de la 36e journée de Ligue 1 (dimanche 21h). Et à la veille de la confrontation retour face aux Citizens, Mauricio Pochettino et Marco Verratti se présenteront en conférence de presse d’avant-match à partir de 18h15. Après leur rencontre face aux Skyblues, les Parisiens bénéficieront d’un jour de repos ce mercredi avant de préparer leur déplacement sur la pelouse du Stade Rennais en fin de semaine. Avant ce match au Roazhon Park, Mauricio Pochettino répondra aux questions des médias le samedi à partir de 14h30. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG*

Lundi : 18h15 : Conférence de presse de Mauricio Pochettino et Marco Verratti 19h : Les quinze premières minutes de l’entraînement en live

: Mardi : Manchester City / Paris Saint-Germain (21h sur RMC Sport 1 / demi-finale retour de l’UEFA Champions League à l’Etihad Stadium)

: (21h sur RMC Sport 1 / demi-finale retour de l’UEFA Champions League à l’Etihad Stadium) Mercredi : Repos

: Repos Jeudi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Vendredi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Samedi : 14h30 : Conférence de presse de Mauricio Pochettino Entraînement à huis clos

: Dimanche : Stade Rennais / Paris Saint-Germain (21h sur Canal Plus / 36e journée de Ligue 1 au Roazhon Park)

*Sous réserve de modification