Le programme de la semaine du PSG

C’est bientôt la fin de la première partie de saison pour le PSG qui va connaître une semaine très légère avant de partir en vacances. En effet, une seule rencontre sera au programme pour les Rouge & Bleu. Le club de la capitale va se déplacer au Stade du Moustoir et affrontera le FC Lorient (19e) pour la 19e journée de la Ligue 1.

À la veille de ce match, l’entraîneur du club de la capitale – Mauricio Pochettino – se présentera en conférence de presse le mardi à partir de 14h. Les Parisiens s’entraineront à huis-clos ce lundi matin puis face aux médias le lendemain à 11h00. Les joueurs du Paris Saint-Germain seront en vacances à partir de jeudi et pourront décompresser après six premiers mois extrêmement chargés !

Lundi Entraînement à huis-clos

Mardi 11h00 : 15 premières minutes de l’entraînement ouvert aux médias 14h00 : Conférence de presse de Mauricio Pochettino

Mercredi : FC Lorient / Paris Saint-Germain (19e journée de la Ligue 1 au Stade du Moustoir, à Lorient / 21h00 sur Canal + Décalé)

Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : Repos

: Repos Samedi : Repos

Dimanche : Repos