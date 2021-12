Les joueurs de Vannes heureux de rencontrer le PSG

Le PSG s’est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de France en éliminant les amateurs de Feignies-Aulnoye (N3) à Valenciennes, au Stade du Hainault (3-0). Les Rouge & Bleu ont dans l’ensemble maitrisé la rencontre sans vraiment subir d’occasion adverse, et les nordistes sont de leur côté très heureux d’avoir pu rencontrer les stars parisiennes.

Au prochain tour, le Paris Saint-Germain se déplacera à nouveau et aussi pour rencontrer un club amateur, puisqu’ils affronteront le Vannes Olympique Club. Ce match se déroulera le week-end du 2 janvier, et sera le premier de l’année 2022. Il y aura donc fort à parier que Mauricio Pochettino fera largement tourner son effectif pour cette affiche. Le média Ouest France était avec les joueurs Vannetais lors du tirage au sort. Ces derniers ont laissé exploser leur joie au moment d’apprendre qu’ils allaient rencontrer le PSG et ont célébré cela. Des images à découvrir et qui nous rappellent la magie de la Coupe de France !