Après sa victoire tranquille sur la pelouse du Stade du Hainault à Valenciennes contre les amateurs de Feignies-Aulnoye (3-0), il ne reste plus qu’un match pour le PSG avant d’être en vacances. Les Rouge & Bleu affronteront Lorient ce mercredi pour la 19e journée de la Ligue 1 (21h00). La trêve est synonyme de vacances pour les Parisiens… mais aussi de mercato hivernal et les rumeurs se multiplient depuis ces derniers jours.

En effet dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport confirme que Mauro Icardi est bel et bien une piste concrète pour la Juventus Turin cet hiver. L’attaquant du PSG serait donc plus qu’une option pour les Turinois suite aux difficultés d’Alvaro Morata et Moise Kean. Le quotidien italien rapporte même que “l’entourage du joueur a envoyé des signaux d’une ouverture pour un prêt, même sans obligation d’achat« .

Pour convaincre les dirigeants parisiens, le média transalpin explique que Arthur Melo pourrait faire le chemin inverse et prendre le chemin vers le club de la capitale française. Cette hypothèse citée il y a quelques jours de cela revient donc sur la table et la Gazzetta écrit que même en prêt « Leonardo pourrait relancer son compatriote« .

On rappelle que Mauro Icardi est le seul attaquant de pointe de métier du PSG, et en cas de départ (sans être remplacé) cela pourrait déséquilibrer sérieusement l’effectif Rouge & Bleu…