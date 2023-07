Le programme de la semaine du PSG

La semaine qui arrive sera chargée pour les joueurs du PSG. Voici le programme des rouge et bleu.

La semaine passée, le PSG a disputé deux rencontres amicales et ce, avec aucun succès à la clé. D’abord, c’est face au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo que les Parisiens se sont frottés avec, in fine, un score nul et vierge. Puis, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés devant le Osaka de Shinji Kagawa (3-2). Des Parisiens qui auront l’occasion de se rattraper puisque deux nouveaux matches amicaux sont prévus la semaine prochaine. L’Inter en premier lieu du côté du National Stadium de Tokyo le mardi 1er août (19h00), avec un entraînement ouvert au public la veille (18h45). Un nouvel entraînement de ce type aura lieu le mercredi 2 août, cette fois-ci en Corée du Sud à Busan (18h30). Le Lendemain, le PSG affrontera le Jeonbuk Hyundai Motor FC le jeudi 3 août (17h00) dans l’enceinte de l’Asia Stadium. Enfin, les trois derniers jours de la semaine seront consacrés au repos et à la récupération. La Ligue 1, elle, débutera le week-end suivant.

