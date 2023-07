Le PSG jouait son deuxième match de préparation au Japon ce vendredi midi contre l’équipe locale du Cerezo Osaka. Lors de cette rencontre, les Parisiens se sont inclinés (2-3) après avoir mené deux fois au score.

Ce vendredi midi, le PSG jouait son troisième match de préparation, le deuxième depuis qu’il a rejoint le Japon samedi dernier. Pour cette troisième rencontre, après la victoire contre le Havre au Campus PSG (2-0) et le match nul contre Al Nassr déjà à Osaka (0-0), Luis Enrique avait décidé de faire une nouvelle revue d’effectif. Marquinhos était titulaire dans le couloir droit de la défense, Layvin Kurzawa à gauche avec une défense centrale Danilo Pereira–Skriniar. Warren Zaïre-Emery poursuivait au milieu de terrain en compagnie de Manuel Ugarte et Vitinha. Le trio d’attaque était composé de Marco Asensio, Hugo Ekitike et Ismaël Gharbi. Comme contre Al Nassr, le PSG monopolise le ballon mais n’arrive pas à se procurer d’occasion face à une équipe japonaise bien organisé. Il faut attendre la sixième minute pour voir le PSG frapper pour la première fois au but. Après avoir lancé en profondeur Ismaël Gharbi, Hugo Ekitike récupère le ballon sur un mauvais dégagement du gardien sorti au devant du titi. L’attaquant tente un lob de trente mètres mais sa tentative passe largement au-dessus. Titulaire dans le couloir gauche, Marco Asensio va se procurer une situation. À l’extérieur de la surface, l’Espagnol tente une frappe qui passe à côté du but japonais (10e). Au quart d’heure de jeu, le PSG va débloquer la situation. Sur un centre-tir de Warren Zaïre-Emery, Hugo Ekitike coupe bien le ballon et trompe le gardien du Cerezo Osaka (1-0, 16e). L’attaquant marque son deuxième but de la préparation après son ouverture du score contre Le Havre. Après cette ouverture du score, le PSG va un peu se relâcher et voir le club japonais se montrer dangereux. Lancé en profondeur, Leo Ceara contrôle dans la surface mais tergiverse et Danilo, bien revenu, contre la frappe (20e). Cette première grosse occasion va être suivi dans la foulée par l’égalisation du Cerezo Osaka. Sur un ballon en profondeur en l’air, Danilo et Milan Skriniar se gênent sur un ballon. Malgré le retour des deux joueurs, Jordy Croux crucifie Gianluigi Donnarumma (1-1, 21e). Après ce but, malgré la maîtrise du ballon du PSG, ce sont les Japonais qui se procurent les plus belles occasions (28e, 43e, 44e) et Gianluigi Donnarumma doit s’employer. Dans ce laps de temps, le PSG se procure deux situations par l’intermédiaire d’Asensio (33e) et Gharbi (34e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

Hugo Ekitike buteur et passeur

Dès l’entame de la seconde période, le Cerezo Osaka réalise neuf changements. Le PSG deux, avec les sorties de Marco Asensio et Layvin Kurzawa, remplacés par Carlos Soler et Serif Nhaga. Ce sont les Japonais qui se procurent les premières situations. Mais c’est le PSG qui va réussir à marquer le troisième but de la rencontre. Aux 25 mètres, Vitinha efface son adversaire et progresse vers la surface avant de trouver Ekitike. L’attaquant, très en forme dans cette rencontre, talonne vers le Portugais qui trompe le gardien nippon (2-1, 49e). Le match est plus équilibré et le Cerezo Osaka va une nouvelle fois se procurer une grosse occasion. Après une belle action proche de la surface parisienne, Gianluigi Donnarumma repousse une frappe dans la surface (56e). Entré en jeu quelques minutes auparavant, Achraf Hakimi se montre rapidement dangereux mais son centre en retrait en direction d’Ekitike est repoussé en corner (58e). Sur ce dernier, Milan Skriniar, qui s’élève plus haut que tout le monde, place une tête pas assez puissante. A l’heure de jeu, Luis Enrique décide de faire cinq changements. kitike, Danilo Pereira, Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery et Vitinha sortent. Lemina, Verratti, qui récupère le brassard, Fabian Ruiz, Cher Ndour et Lucas Hernandez entrent. Quelques minutes après son entrée en jeu, Fabian Ruiz lance en profondeur Carlos Soler. Seul face au gardien, l’Espagnol se loupe complètement en envoyant sa frappe dans les nuages (65e). Un raté qui va avoir des conséquences. En effet, deux minutes après le Cerezo Osaka va de nouveau égaliser. Lucas Hernandez se fait chiper le ballon sur le côté droit de la surface. Le ballon est centré dans la surface et Sota Kitano fusille Donnarumma à bout portant (2-2, 67e). Sonné, Le PSG va se procurer une belle occasion par l’intermédiaire d’Achraf Hakimi. Trouvé sur le côté droit de la surface nipponne, il tente sa chance mais voit sa tentative repoussé par le gardien (71e). Le PSG va se faire une nouvelle fois surprendre. Alors qu’il y avait une faute sur Cher Ndour, Kagawa récupère le ballon à l’entrée de la surface et enroule une frappe qui termine au fond des filets de Donnarumma (2-3, 79e). Après ce troisième but japonais, le PSG va se procurer une grosse occasion. Après un bon mouvement du ballon parisien, Ismaël Gharbi est trouvé dans la surface par Carlos Soler. Mais sa tentative s’envole au-dessus du but japonais (87e). Pour leur troisième match de préparation, les Parisiens s’inclinent et devront se relever mardi midi contre l’Inter Milan à Tokyo. Attendu sur le terrain, Neymar est finalement resté sur le banc.