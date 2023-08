Le programme de la semaine du PSG

Le PSG remet son titre de champion en jeu et lancera sa saison 2023-2024 ce samedi avec la réception du FC Lorient au Parc des Princes.

Après une tournée estivale en Asie qui aura duré une dizaine de jours, les joueurs du PSG ont obtenu trois jours de repos. Et ce lundi marquera la reprise de l’entraînement. Si les membres du loft ont repris ce matin à 10h, avec Kylian Mbappé, le groupe de Luis Enrique retrouvera le Campus PSG à 17h. L’occasion pour l’Espagnol de parfaire les automatismes de son équipe en vue de la rencontre face au FC Lorient samedi.

PSG / Lorient le samedi à 21h

Pas de jour de repos pour les Parisiens cette semaine. Un entraînement sera au programme chaque jour, comme annoncé dans le programme de la semaine du club parisien. Les Rouge & Bleu auront donc cinq séances d’entraînement jusqu’au match face au FC Lorient programmé le samedi 12 août à 21 heures (Canal Plus Foot et Canal Plus 360) au Parc des Princes à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1. À la veille de ce match, Luis Enrique se présentera devant les médias le vendredi à partir de 13 heures. Quelques heures avant ce point presse, les 15 premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine