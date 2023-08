Comme annoncé depuis quelques jours, Kylian Mbappé continuera à s’entraîner avec le groupe du loft et sa participation au match face au FC Lorient est quasi nulle.

Le feuilleton Kylian Mbappé se poursuit. Campé sur ses positions, le numéro 7 du PSG ne souhaite toujours pas prolonger son bail et veut disputer la saison avec le maillot parisien avant d’être libre de tout contrat à l’été 2024. De quoi provoquer le courroux de ses dirigeants, et particulièrement Nasser al-Khelaïfi, qui ont donc mis à l’écart le Français de 24 ans. Et cette sanction va se prolonger. Après trois jours de repos, le groupe professionnel présent à la tournée estivale en Asie fera son grand retour au Campus PSG ce lundi. Et ce sera toujours sans Kylian Mbappé. Déjà écarté du Japan Tour 2023, le joueur de 24 ans va poursuivre ses séances d’entraînement avec le loft, comme le rapporte RMC Sport. « La position du club n’a pas changé du tout, car les circonstances n’ont en rien changé. Aucune discussion pour l’heure entre les deux camps. »

🔴 NEWS : Le PSG n’a toujours pas reçu d’offre pour Kylian Mbappé. De son côté, le Real Madrid n’a entamé aucune démarche officielle pour recruter le joueur ⏳🇫🇷



[@AbdellahBoulma via Instagram]

🎨 @CanalSupporters pic.twitter.com/34TOpvnpyB — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 6, 2023

À voir aussi : Une nouvelle proposition du PSG refusée par Mbappé ?

Vers une absence de Mbappé face à Lorient

Le groupe 1 fera son retour à l’entraînement ce lundi à 17h (le deuxième groupe s’entraîne à 10h) et est composé de joueurs « qui sont engagés dans l’institution et qui sont attachés à l’esprit collectif/d’équipe. » Pourtant, le club parisien a tenté toutes sortes de solutions et propositions, notamment en lui proposant « une vente garantie pour la fin de cette saison. » Une offre qui aurait été repoussée par l’entourage du joueur, rapporte RMC.

De son côté, L’Equipe confirme que Kylian Mbappé s’entraînera en marge du groupe de Luis Enrique lors de la reprise de l’entraînement ce lundi. « Cette situation pourrait s’étirer jusqu’au 1er septembre, date de clôture du mercato en Europe, si jamais Mbappé campait sur ses positions, même si personne au club ne le lui a signifié. » Les discussions entre les deux parties remontent au mois dernier et se résument ces derniers jours à de simples convocations sur ses horaires d’entraînement. « Le club ne change pas de stratégie et ne se projette qu’avec des joueurs qui s’engagent pour l’institution et le collectif », déclare-t-on en interne. Il sera très probablement absent pour la première journée de Ligue 1 face au FC Lorient ce samedi soir (21h). « Et au rythme où évolue l’affaire, il est peu probable qu’il soit du déplacement à Toulouse le week-end suivant », conclut L’E. Reste désormais à savoir si une offensive du Real Madrid dans les dernières semaines de mercato pourrait faire évoluer ce dossier. Mais pour cela, Kylian Mbappé devra avant tout exprimer ses envies de départ, chose qu’il n’a toujours pas fait depuis le début de ce nouveau feuilleton sur son avenir.