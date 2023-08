Après son match nul face à Lorient, le PSG effectuera son premier déplacement de la saison sur la pelouse du Toulouse FC.

Avec le retournement de situation dans le feuilleton Kylian Mbappé et le départ très proche de Neymar vers Al-Hilal, le PSG doit aussi se préparer pour sa rencontre face au Toulouse FC. Après un résultat nul face au FC Lorient (0-0) pour le premier match de Ligue 1, Luis Enrique et ses hommes auront pour objectif d’obtenir leur première victoire.

À voir aussi : PSG/Lorient – Le match en chiffres

Mbappé disponible face à Toulouse ?

Et après une journée de repos octroyée aux joueurs ce lundi, les Parisiens retrouveront le Campus PSG ce mardi pour préparer la rencontre face au TFC, programmée le samedi 19 août à 21h au Stadium (Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). De son côté, Luis Enrique se présentera en conférence de presse le vendredi à 13h, quelques heures après la séance d’entraînement ouvertes aux médias (10h30). Réintégré au groupe principal, Kylian Mbappé a des chances d’être dans le groupe face à Toulouse, tout comme Ousmane Dembélé, la dernière recrue en date. Deux renforts de choix pour le technicien espagnol après les difficultés offensives perçues lors du premier match face aux Merlus. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG