Un programme chargé attend le PSG et ses joueurs avec le retour de la Ligue des champions et un Classico en fin de semaine.

Après sa défaite face à l’OGC Nice (2-3), le PSG n’aura pas le temps de gamberger et devra vite se ressaisir. En effet, dès ce mardi, le club parisien retrouvera la Ligue des champions avec son premier match de phase de groupes face au Borussia Dortmund, à 21h au Parc des Princes. Et dès ce lundi, Luis Enrique et un joueur (Marquinhos, selon L’Equipe) se présenteront en conférence de presse à partir de 13h depuis le Campus PSG de Poissy. Deux heures avant (11h), les quinze premières minutes de la séance d’entraînement seront ouvertes aux médias.

PSG / OM en conclusion de la 6e journée de Ligue 1

Et après cette rencontre européenne, le PSG aura quatre jours complets, avec un journée de repos le jeudi, pour préparer son choc de la 6e journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille, le dimanche à 20h45. Une rencontre qui se déroulera une nouvelle fois au Parc des Princes. Face à des Marseillais qui patinent et qui joueront le jeudi en Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam, les Rouge & Bleu auront à coeur de renouer avec la victoire en Ligue 1. À la veille de ce Classique, Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match le samedi à 13h. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine