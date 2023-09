Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 18 septembre 2023. Comment a fonctionné le trio Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique durant le mercato, Jean-Claude Blanc ne sera pas remplacé dans l’immédiat, Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos en attaque face au BVB, le groupe relevé en Ligue des champions…

Dans son édition du jour, L’Equipe se concentre sur l’organigramme du PSG et plus précisément sur le trio Luis Enrique, Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos cet été. Si pendant toute la période estivale, des doutes existaient autour de la viabilité de cette organigramme en raison de l’affaire Mbappé et du caractère de chaque personne à tous les étages, finalement, « Paris a bouclé presque intégralement le mercato qu’il voulait (à l’exception de Bernardo Silva) et ses hommes forts sont toujours là, ce qui n’était pas gagné. » Les trois hommes ont travaillé de concert. « Ils se retrouvent à bien des égards : addicts au travail, exigeants, tempétueux, capables d’être pragmatiques pour arriver à leurs fins ou sauver la face. » Ils ont ainsi mené le recrutement de façon complémentaire. Luis Campos a commencé à cibler les profils à recruter trois mois avant le début du mercato estival 2023. « C’est Campos l’architecte de cette équipe et il en est fier. Elle ressemble d’ailleurs à ce que le Portugais avait imaginé il y a un an, sans parvenir à le mettre en oeuvre, un échec qu’il reconnaît », rapporte L’E. Puis, le Portugais a ensuite ajusté ses choix lors de la nomination de Luis Enrique afin de coller au style de jeu en 4-3-3 de l’Espagnol. De son côté, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, finalisait souvent les dossiers. Le patron des Rouge & Bleu s’est beaucoup plus investi qu’à l’accoutumée. Concernant Luis Enrique, il est intervenu auprès de plusieurs joueurs ciblés pour les convaincre et détailler le projet de jeu. « Auprès de leurs interlocuteurs, devant les joueurs, les trois hommes ont pris soin d’afficher une ligne commune autour des choix, des valeurs. Ils ont assumé ensemble, par exemple, l’annonce aux ‘indésirables’ que le club ne comptait pas sur eux. »

Pourtant, il y a eu quelques divergences notamment sur le cas Marco Verratti. Luis Enrique n’était pas persuadé de se séparer de l’Italien, mais il s’est laissé convaincre (argument financier, hygiène de vie et influence néfaste dans le vestiaire). Autre dossier sensible, celui de Kylian Mbappé. Dès l’envoi de la lettre de l’attaquant français, indiquant qu’il ne prolongera pas son contrat, Luis Campos a opté pour une réaction mesurée en expliquant qu’il serait compliqué de tenir les menaces sur la durée. Mais, le président du PSG a choisi la méthode forte avant de se raviser en août. « Un renversement qui a conforté Campos aux yeux de ‘NAK’ et qui a aussi conduit les deux Luis à se rapprocher. » Aujourd’hui, Luis Campos, à qui il reste deux ans de contrat, n’est plus menacé à court terme. De plus, il partage la même vision avec son président, moins de stars et plus de joueurs collectifs qui s’identifient au club. « Son credo : recruter des joueurs qui aiment le PSG, pas qui aiment Paris et sa vie nocturne. » En interne, on décrit un trio qui a donné satisfaction sur son fonctionnement. Même si cela n’apporte pas les garanties d’une saison 2023-2024 réussie, « le tableau a au moins le mérite de la cohérence et, au printemps prochain, les responsables pourront être jugés sur pièces », conclut L’E.

Depuis le départ de Jean-Claude Blanc, c’est le duo Victoriano Melero et Marc Armstrong qui fait tourner le club au quotidien à la Factory. Une paire renforcée par Benoît Le Sech, directeur administratif et financier. Un trio qui s’entend bien et qui fonctionne bien ensemble. De quoi donner satisfaction à l’actionnaire qui ne pense donc pas à trouver un remplacement à Jean-Claude Blanc, parti à Ineos au début de l’année, dans l’immédiat vu que l’intérim donne satisfaction. « L’objectif de la direction d’ici à la fin de l’année est de finaliser l’arrivée du nouvel investisseur. Les décisions sur l’avenir du club seront prises après cette date », précise L’E. De son côté, Victoriano Melero entretiendrait des relations fraîches avec Luis Campos, à qui il est reproché de travailler dans son coin. « Cette défiance a eu pour conséquence de créer un lien distendu entre l’administratif et le sportif, le Portugais estimant que le sportif doit toujours avoir le dernier mot et ce n’est pas le cas. »

À J-1 du match face au Borussia Dortmund en Ligue des champions, le quotidien sportif se demande qui débutera en attaque entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Si Luis Enrique semble avoir dix titulaires en tête, un doute subsiste sur l’attaquant de pointe pour cette rencontre face au BVB. L’international français a réussi ses premières minutes face à Nice tandis que l’ancien du SL Benfica se montre toujours discret. Le onze titulaire devrait être assez proche de celui face à l’Olympique Lyonnais (4-1) juste avant la trêve avec les retours de Manuel Ugarte et Marquinhos par rapport au match face à l’OGC Nice (2-3).

Luis Enrique sera à coup sûr privé de Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Nuno Mendes (cuisse) et Marco Asensio (coup reçu sur un pied). De son côté, Lee Kang-In sera libéré par son club pour les Jeux asiatiques avec la Corée du Sud. Nordi Mukiele a pris part à la séance collective mais est toujours en phase de reprise et n’est donc pas encore prêt. Concernant Fabian Ruiz, il a retrouvé ses partenaires à l’entraînement ce dimanche « et s’est vu prescrire un travail adapté par le staff médical. » Sa présence dans le groupe n’est pas encore certaine mais son pépin physique ne semble pas si important. Une séance d’entraînement est programmée ce lundi matin à Poissy. « Les joueurs n’auront pas de mise au vert, contrairement au staff qui doit dormir sur place. Les coéquipiers de Mbappé sont attendus mardi matin au centre d’entraînement pour finaliser leur préparation avant la réception de Dortmund », conclut L’E.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque ce « groupe de la mort » en Ligue des champions pour le PSG. Les Rouge & Bleu affronteront le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle dans cette phase de poules. Jouer dans ce groupe, c’est affronter des grosses équipes dans des stades mythiques et des ambiances garanties. Sur le papier, c’est la poule la plus relevée de cette saison. L’AC Milan, qu’on ne présente plus et qui a retrouvé un niveau digne des plus grands depuis quelques saisons. Le club italien est par ailleurs sept fois vainqueur de la Ligue des Champions, soit le deuxième club le plus titré de l’histoire de la compétition. Dortmund, vainqueur de la C1 en 1997 et deuxième club régulier du championnat d’Allemagne. Newcastle a souvent été un club du milieu de tableau en Premier League. Depuis la saison passée, le club anglais affiche un nouveau visage avec des joueurs capables de tenir tête à des grandes équipes.

Le PSG est dans un groupe difficile mais le niveau de ces clubs depuis le début de la saison laisse à désirer. Milan vient de perdre 5-1 contre son ennemi de toujours, l’Inter Milan, et ce malgré une 3e place en Serie A. Dortmund est 7e de Bundesliga et affiche un bilan de deux victoires et deux nuls. Et enfin, Newcastle est 11e de Premier League. Pour rassurer les Parisiens, les Rouge & Bleu n’ont perdu que 9 fois en phase de groupes depuis la saison 2012-2013, avec 45 victoires et 12 nuls. Le PSG n’a plus joué à San Siro depuis 2001, va retourner à Dortmund après leur défaite en 2020 et affrontera Newcastle pour la première fois de son histoire. Au-delà du contenu, l’ambiance de chaque stade sera un élément important de l’issue des matchs. « Pour moi, c’est un plaisir de jouer dans des conditions comme ça, dans un stade plein, ça peut être aussi motivant pour ton équipe », estime Laurent Robert, ancien joueur du PSG.

