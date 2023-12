Après sa victoire face au Havre dimanche (0-2), les joueurs du PSG retrouveront la compétition samedi avec la réception du FC Nantes en Ligue 1.

Le PSG a vécu un beau week-end en Ligue 1. Avec son succès en infériorité numérique face au Havre (0-2), le club de la capitale a parfaitement profité du faux pas de l’OGC Nice pour prendre ses distances en tête du classement. Avec un septième succès de rang en championnat, les joueurs de Luis Enrique sont sur une dynamique ultra-positive.

Retour au Campus PSG ce mercredi pour les Parisiens

Et au lendemain de ce déplacement en Normandie, les joueurs du PSG bénéficient de deux jours de repos. Ils retrouveront donc le chemin de l’entraînement mercredi à Poissy, soit à trois jours de la réception du FC Nantes. À l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, les champions de France en titre recevront au Parc des Princes les Canaris le samedi 9 décembre à 21h (Canal Plus Sport et Canal Plus Sport 360), une formation qui a fait tomber pour la première fois de la saison l’OGC Nice (1-0). Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match le vendredi à 13 heures. Voici-ci dessous le programme de la semaine des Rouge & Bleu.

Le programme de la semaine du PSG