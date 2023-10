Le programme de la semaine du PSG avec deux gros matches

Avant une nouvelle trêve internationale, le PSG a une semaine chargée avec deux gros matches en Ligue des Champions et Ligue 1.

Après son match nul contre Clermont samedi après-midi (0-0), le PSG n’aura pas trop le temps de gamberger. En effet, les Parisiens retrouvent déjà la compétition mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) avec le déplacement à Saint-James Park pour y défier Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Quatre jours plus tard, nouveau choc, mais cette fois-ci en Ligue 1 avec une rencontre sur la pelouse de Rennes en clôture de la huitième journée.

Un seul jour de repos pour les Parisiens

Avec cette semaine riche, les Parisiens vont enchaîner les entraînements et les matches. Ce matin, ils vont s’entraîner au Campus PSG avant de prendre la direction de Newcastle demain pour l’entraînement de veille de match à Saint-James Park (19 heures), dont on pourra suivre les 15 premières minutes en live, après la traditionnelle conférence de presse de Luis Enrique et un joueur à 17h45. Mercredi donc, place au match de Ligue des Champions entre Newcastle et le PSG. À l’issue de cette rencontre, les Parisiens retourneront en France et s’entraîneront le lendemain matin au Campus PSG avant un repos vendredi. Samedi, il y aura un entraînement matinal à huis clos avant la conférence de presse de Luis Enrique (13 heures). Dimanche, place à Rennes / PSG avant une nouvelle trêve internationale de quinze jours.

Le programme de la semaine du PSG