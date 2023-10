Le PSG retombe du podium mais reste proche du leader

Après sa joie immense contre Marseille, le PSG a concédé le nul contre Clermont samedi après-midi (0-0). À l’issue de cette septième journée, le PSG quitte le podium.

Avant d’entamer une semaine avec deux gros chocs, contre Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, et Rennes en clôture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Clermont samedi après-midi. Lors de cette rencontre contre les derniers du championnat, au moment du match, les Parisiens n’ont pas réussi à s’imposer contre de bons clermontois, qui peuvent remercier leur gardien, Mory Diaw, auteur de dix parades dans la rencontre. Avec ce match nul et vierge (0-0), le club de la capitale a raté l’occasion de se rapprocher de la première place. Clermont, de son côté, n’est plus lanterne rouge.

Monaco nouveau leader

Lors de cette septième journée de Ligue 1, les deux premiers du classement s’affrontaient, Nice et Brest. Dans un match fermé où les deux équipes ont bien défendu, les deux leaders se sont quittées sur un score nul (0-0). Ceci a fait les affaires de Monaco. Vainqueur de Marseille samedi soir (3-2), le club du Rocher a récupéré la tête du championnat à égalité de points avec Brest (14). Décidement, dans ce début de saison 2023-2024 ouvert, aucune équipe ne se détache au classement. Malgré sa contre-performance contre Clermont, le PSG, qui est certes retombé à la cinquième place, n’est qu’à deux points de la première place. Une tête du championnat dont Lyon est très très loin. Sur la pelouse de Reims hier après-midi, les Lyonnais se sont de nouveau inclinés (2-0). Après sept journées, ils n’ont toujours pas de victoire et affichent un bilan de cinq défaites et deux nuls. L’OL est lanterne rouge de cette Ligue 1. Avant la Ligue des Champions et la réception d’Arsenal, Lens poursuit son redressement avec une deuxième victoire de suite en championnat. Futur adversaire du PSG, le Stade Rennais s’est imposé dans le derby contre Nantes avec notamment un but d’Arnaud Kalimuendo (3-1).

Les résultats de la 7e journée de Ligue 1

RC Strasbourg / RC Lens (0-1)

Clermont / PSG (0-0)

AS Monaco / Olympique de Marseille (3-2)

Stade de Reims / Olympique Lyonnais (2-0)

Le Havre / Lille (0-2)

Nice / Brest (0-0)

Toulouse / Metz (3-0)

Lorient / Montpellier (0-3)

Rennes / Nantes (3-1)

Le classement de Ligue 1

AS Monaco – 14 pts (+8) Stade Brestois – 14 pts (+4) Stade de Reims – 13 pts (+5) OGC Nice – 13 pts (+4) PSG – 12 pts (+8) Stade Rennais – 11 pts (+6) Lille – 11 pts (+1) Strasbourg – 10 pts (-2) Montpellier – 9 pts (+3) Le Havre – 9 pts (+1) Toulouse – 9 pts (+1) Marseille – 9 pts (-2 ) Nantes – 8 pts (-2) FC Metz – 8 pts (-6) RC Lens – 7 pts (-5) FC Lorient – 6 pts (-5) Clermont – 2 pts (-7) Lyon – 2 pt (-10)