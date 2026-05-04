Le programme de la semaine du PSG avec deux matches importants

Le PSG jouera deux matches cette semaine. Il voudra aller chercher sa qualification en finale de la Ligue des champions et valider son titre de champion de France.

La fin de saison approche pour le PSG. Cette semaine, il va jouer deux matches. La demi-finale retour contre le Bayern Munich en Ligue des champions mercredi soir et la 33e journée de Ligue 1 et le dernier match de la saison au Parc des Princes contre le Stade Brestois dimanche. Afin de préparer le choc contre les Bavarois, les joueurs parisiens sont attendus ce lundi matin sur les pelouses du Campus de Poissy. Ils prendront ensuite le chemin de l’Allemagne mardi. Ils s’entraîneront sur la pelouse de l’Allianz Arena à partir de 18h30. Les quinze premières minutes de cette séance seront ouvertes aux médias. Une heure et quart avant cet entraînement, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse.

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Un dernier match au Parc des Princes cette saison

Au lendemain de la demi-finale retour contre le Bayern Munich, les joueurs du PSG s’entraîneront dans l’après-midi avant d’avoir une journée de repos vendredi. Ils retrouveront le chemin du Campus PSG samedi, à la veille de la réception du Stade Brestois pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Ce sera le dernier match de la saison au Parc des Princes et le possible match du titre. Comme avant chaque rencontre du PSG, Luis Enrique se présentera en conférence de presse de veille de match. Sa prise de parole sera à suivre à partir de 13 heures.

Le programme de la semaine du PSG