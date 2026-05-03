Le PSG sacré champion de France le week-end prochain si…

Avec le match nul du RC Lens face à l’OGC Nice samedi soir, le PSG pourrait officiellement être champion de France le week-end prochain.

Si la demi-finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich occupe tous les esprits ces derniers jours, le PSG a aussi comme objectif de remporter la Ligue 1 dans ce sprint final de la saison. Avec six points d’avance sur le RC Lens avant ce week-end, le club parisien a été tenu en échec par le FC Lorient ce samedi après-midi (2-2). Ainsi, les Sang & Or pouvaient revenir à quatre points en cas de succès contre l’OGC Nice quelques heures plus tard. Mais l’équipe de Pierre Sage a aussi concédé un match nul (1-1) à l’Allianz Riviera.

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Le PSG accueille le Stade Brestois dimanche, le RC Lens reçoit le FC Nantes vendredi

Ainsi, le PSG compte toujours six points d’avance (70 points contre 64), à trois rencontres de la fin de la saison, avec une différence de buts confortable (+43 contre +28). Les Rouge & Bleu pourraient même être champions de France dès le week-end prochain, rendant possiblement le choc entre les deux formations le 13 mai prochain dénué d’intérêt. En effet, si le PSG remporte son match face au Stade Brestois dimanche prochain au Parc des Princes (21h sur Ligue 1+), comptant pour la 33e journée de Ligue 1, et que le RC Lens ne bat pas le FC Nantes le vendredi (20h45 sur Ligue 1+), les joueurs de Luis Enrique seront officiellement sacrés champions de France. Autre possibilité : un match nul des Rouge & Bleu combiné à une défaite des Lensois face aux Nantais à Bollaert. Ainsi, le PSG comptera plus de six points d’avance avant ses deux dernières rencontres de Ligue 1 (RC Lens et Paris FC).

Le PSG champion de France le week-end prochain si

Si le PSG s’impose face au Stade Brestois et que le RC Lens ne bat pas le FC Nantes

Si le PSG fait match nul contre le Stade Brestois et que le RC Lens s’incline face au FC Nantes

🚨 Le PSG conserve 6 points d’avance et une différence de +15 buts sur le RC Lens en tête de la L1 avec 3 matchs à jouer !



Paris pourrait être champion dès le week-end prochain 👀🌟 pic.twitter.com/BjqQ8Bx4uJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 2, 2026