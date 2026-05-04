Poteaux, nul, jeunes… Les chiffres clés après PSG / Lorient 

Samedi après-midi, le PSG a concédé le match nul contre Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1. Deux jours après ce match, retour en chiffres sur cette affiche.

Avant d’aller défier le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1. Placé entre les deux demi-finales de la Ligue des champions, cette rencontre contre les Merlus a vu Luis Enrique aligner une équipe remaniée. Le coach du PSG a aligné le 6e onze de départ parisien le plus jeune de la saison avec 23 ans et 13 jours. Titularisé pour la première fois en Ligue 1, Renato Marin, à 19 ans et 9 mois, est devenu le plus jeune gardien de but à évoluer avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 depuis Richard Dutruel contre Lens le 25 avril 1992 (19 ans et quatre mois), indique le PSG sur son site internet. Deuxième buteur du PSG samedi, Warren Zaïre-Emery a marqué 45 secondes après son entrée en jeu. Le titi est le plus rapide à marquer avec Paris en Ligue 1 depuis Julian Draxler en septembre 2021 contre le Montpellier Hérault SC (21 secondes).

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Encore des poteaux touchés

Avant ce match nul contre Lorient, le PSG restait sur une série de 20 matches sans partage de points en Ligue 1 (16 victoires, quatre défaites). La dernière fois que le PSG avait concédé un nul en championnat, c’était le le 29 octobre dernier et un match nul 1-1 avec… Lorient. Avec 2 résultats nuls (1-1 à l’aller, 2-2 au retour), le club breton est d’ailleurs le premier promu à rester invaincu face aux Rouge & Bleu lors d’une même saison de Ligue 1 depuis l’AS Monaco en 2013-2014. Contre les Merlus, le PSG a touché les montants à trois reprises. Depuis le début de la saison, ils ont buté sur les poteaux ou la transversale adverses à 21 reprises en Ligue 1, au moins 5 fois de plus que toute autre équipe. Symbole de ce manque de réussite, le latéral gauche du club de la capitale Lucas Hernandez, qui est devenu le 2e défenseur à toucher au moins deux fois les montants lors d’un même match de championnat sur les quatre dernières saisons, après Tuomas Ollila avec le Paris FC. Enfin, Senny Mayulu a trouvé le poteau gauche de Yvon Mvogo à la 87e minute du match, quatre jours après avoir trouvé l’équerre de Manuel Neuer… à la même minute de jeu, et à chaque fois sur le but devant la tribune Boulogne, conclut le PSG.