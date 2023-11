Le programme de la semaine du PSG avec le choc contre Monaco

La trêve internationale touche à sa fin. Le PSG va retrouver les terrains avec la réception de Monaco vendredi soir (21 heures, Prime Video). Un choc pour potentiellement distancer un concurrent au titre.

Quinze jours après son dernier match contre Reims (0-3), le PSG va de nouveau jouer cette semaine. Les joueurs de Luis Enrique vont recevoir vendredi soir (21 heures, Prime Video) – au Parc des Princes – l’AS Monaco en ouverture de la treizième journée de Ligue 1. Avec son succès contre les Rémois, le club de la capitale avait pris pour la première fois la tête du championnat. Vendredi soir, en cas de succès, il pourrait prendre provisoirement quatre points d’avance sur Nice, et distancer son adversaire du soir de six points.

La conférence de presse de Luis Enrique jeudi à 18 heures

Avant ce choc, pour lequel le coach du PSG devra se passer de Warren Zaïre-Emery, les Parisiens s’entraîneront tous les jours. Les internationaux arriveront au compte-goutte, en fonction de leur dernier match en sélection. À la veille de la rencontre, les 15 premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias. Une séance qui débutera à 16 heures. Luis Enrique se présentera ensuite en conférence de presse à partir de 18 heures. Vendredi, place donc au match. Les Parisiens retrouveront ensuite le Campus PSG samedi et dimanche pour préparer le match capital contre Newcastle, toujours au Parc des Princes, en Ligue des Champions.

Le programme de la semaine du PSG