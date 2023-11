Hier, quatre internationaux du PSG étaient concernés par les matches de Qualifications à l’Euro. Seule l’Espagne de Fabian Ruiz avait un enjeu, s’assurer la première place de son groupe.

La trêve internationale touche à sa fin. Le PSG va retrouver les terrains vendredi soir (21 heures, Prime Video) avec la réception de Monaco dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Hier, quatre joueurs du club de la capitale étaient concernés par la dernière journée des Éliminatoires à l’Euro 2024. Déjà qualifié et assuré de terminer à la première place de son groupe, le Portugal recevait l’Islande. Avec neuf victoires en neuf matches, les Portugais souhaitaient réaliser pour la première fois de leur histoire un sans-faute dans une phase de qualification à une compétition majeure. Et c’est chose faîte grâce à une victoire contre les Islandais (2-0). Dans un peu emballant et où le Portugal a pêché dans la finition, ce sont Bruno Fernandes et Ricardo Horta qui ont marqué. Les deux joueurs du PSG, Gonçalo Ramos et Vitinha, étaient remplaçants au coup d’envoi. Le milieu de terrain est entré à 15 minutes de la fin de la rencontre et s’est montré disponible pour ses partenaires, remuant, et trouvant très souvent des bonnes passes. Titulaire contre le Liechtenstein, Gonçalo Ramos, qui avait marqué, mais vu son but refusé pour un hors-jeu, n’a cette fois-ci pas joué.

A voir aussi : Fabian Ruiz sur la Ligue des Champions : « Nous devons juste gagner, après nous verrons »

90 minutes pour Ruiz et Skriniar

Dans le même groupe, la Slovaquie de Milan Skriniar avait assuré sa qualification à l’Euro lors du précédent match contre l’Islande. Hier, les coéquipiers du numéro 37 du PSG, qui était titulaire et capitaine, se sont imposés contre la Bosnie (1-2) pour bien fêter leur présence en Allemagne en juin 2024. Mené au score (49e), ils ont renversé la tendance grâce à des buts de Bozenik (52e) et Satka (71e). Milan Skriniar a joué les 90 minutes de la rencontre Avec ce succès, le septième en dix matches, les Slovaques terminent deuxièmes de leur groupe avec 22 points, huit longueurs derrière le Portugal. Enfin, l’Espagne affrontait la Géorgie pour s’assurer la première place de son groupe. Pour cette rencontre, Luis De la Fuente avait décidé de titulariser Fabian Ruiz dans son milieu à trois. Le numéro 8 du PSG a joué l’intégralité de la rencontre, lui qui pourrait être amené à jouer un peu plus dans les prochaines semaines en raison de la blessure de Warren Zaïre-Emery. Les Espagnols se sont imposés 3-1 grâce à des buts de Le Normand (5e), Torres (55e) et un contre son camp de Lochoshvili (72e). Kvaratskhelia avait réussi à égaliser pour la Géorgie (10e). Avec ce succès, la Roja s’assure la première place et le statut de tête de série lors du tirage au sort de la phase de poules de l’Euro qui aura lieu le 2 décembre.