Le programme de la semaine du PSG avec Newcastle et Le Havre

Cette semaine, le PSG va jouer deux matches, dont l’importantissime contre Newcastle dans l’optique de la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Après son large succès contre Monaco lors de la 13e journée vendredi soir (5-2), le PSG va retrouver le Parc des Princes mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1) avec la réception de Newcastle pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Les Parisiens doivent s’imposer pour se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale. À la veille de cette rencontre, les Parisiens vont s’entraîner une dernière fois ce lundi matin au Campus PSG. Une séance dont les 15 premières minutes seront à suivre à partir de 11 heures. À 13 heures, Luis Enrique et Vitinha se présenteront en conférence de presse afin d’évoquer la rencontre face aux Magpies. Demain, place donc à la rencontre entre le PSG et Newcastle. Après cette rencontre, pas de repos, les Parisiens seront attendus à l’entraînement dès 11h30 mercredi.

A voir aussi : David Ginola attend une grosse ambiance pour pousser le PSG

Un jour repos pour les Parisiens cette semaine

Les Parisiens se reposeront jeudi, avant de retrouver le Campus PSG vendredi. Samedi, les joueurs s’entraîneront à 11 heures avant que Luis Enrique ne se présente devant la presse à la veille du déplacement au Havre dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Dimanche, place donc à la rencontre contre le promu à l’horaire inhabituel de 13 heures.

🗣️ Vitinha accompagnera Luis Enrique en conférence de presse à 13h à la veille de PSG / Newcastle 🇵🇹🎙️#PSGNEW pic.twitter.com/GKcvbdyqYC — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 27, 2023

Le programme de la semaine du PSG