David Ginola attend une grosse ambiance pour pousser le PSG

Le PSG rencontre Newcastle mardi soir en Ligue des champions. Un match particulier pour David Ginola, lui qui a joué pour les deux clubs. Ce dernier souligne l’importance qu’auront les supporters du PSG lors de cette rencontre.

Le PSG doit s’imposer contre Newcastle mardi soir lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions afin de se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, il devra s’appuyer sur sa performance contre Monaco vendredi soir (5-2). David Ginola, qui a joué pour les deux clubs, entre 1992 et 1995 au PSG, et entre 1995 et 1997 avec les Magpies. Ce dimanche, il a donné une interview au PSG TV. Extraits choisis…

Qu’est ce qui fera la différence ?

« Le fait que Paris parvienne à jouer en équipe. Maintenant, les Parisiens connaissent cette équipe de Newcastle. Ils savent comment ils jouent, c’est un collectif dur sur l’homme et ça a été compliqué au match aller. Mais sur le plan technique, le Paris Saint-Germain a les armes pour battre Newcastle. Maintenant, il faut que le public soit présent comme il l’a toujours été durant les grands moments. Mais pour ce match, on va lui demander d’être encore plus présent parce que c’est une rencontre importante. C’est important que Paris l’emporte face à Newcastle, même si c’est quelque chose de difficile à dire pour moi qui ai aussi joué là-bas. Je pense que Paris a les armes, maintenant un club de football c’est une équipe, un public, un staff, des gens qui gravitent autour… et pour moi c’est un ensemble de chose qui fait que si une unité parvient à se créer sur ce match-là, alors ce sera une partie de plaisir pour tout le monde : dans les tribunes comme sur le terrain.«

L’importance du public

« Le 12e homme ce n’est pas juste une phrase toute faite dans le monde du football. Je l’ai vécu ici, au Parc des Princes, avec ce public. Il reste le même au fil des années, il prend conscience des difficultés rencontrées par son équipe. Il va falloir qu’il soit présent à des moments clés du match. Nous, on a connu ça dans le passé, dans des matches européens, des matches de championnat, dans les coupes nationales… Des matches durant lesquels on a senti véritablement ce public. Moi je regardais les Lutece Falco, je regardais la tribune Auteuil… Je voyais des gens et je jouais aussi pour eux. Je dirais même que je jouais principalement pour eux. C’était très important pour moi de voir les supporters heureux à la fin du match. Je ne pouvais pas sortir d’un terrain en étant content si le public n’était pas ravi de notre performance. Donc le public a son importance dans des moments clés de la saison. Lorsque l’équipe se cherche un peu ou qu’elle a des difficultés, il est là pour te galvaniser, pour te pousser dans tes derniers retranchements. En plus, ce public a les qualités pour le faire. Maintenant, il faudra qu’il soit présent, mais pas seulement lorsque Paris dominera. C’est dans des phases plus compliquées que le Paris Saint-Germain aura besoin d’être poussé.«

A voir aussi : Reprise de la course pour Marquinhos, Kimpembe avec le groupe

Le Parc des Princes

« Oui, le Parc des Princes est mythique. Il a accueilli l’Équipe de France, Michael Jackson, Johnny Hallyday… Il a accueilli des moments incroyables et légendaires du sport et du spectacle. Pour ça, le Parc des Princes est unique en son genre. Et pour nous, qui avons évolué au Paris Saint-Germain, je pense que nous sommes chanceux d’avoir pu jouer ici. Je pense que tout le monde doit prendre conscience de ça, même ceux qui ont joué dans les plus grands stades. Jouer dans un stade de ville comme celui-ci, il n’y en a pas beaucoup. La plupart sont en banlieue. Ici, tu sens que tu es à l’intérieur de Paris. La tour Eiffel n’est pas loin, la Seine aussi…«