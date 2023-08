Le PSG s’active en cette fin de mercato pour renforcer son secteur offensif. Et si la piste Randal Kolo Muani est la priorité du club en attaque, un plan B existe déjà en cas d’échec.

Le PSG n’en a pas fini avec son mercato estival. La direction parisienne compte notamment renforcer son attaque avec deux recrues. Et les noms sont connus depuis plusieurs semaines : Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Mais les discussions restent compliquées dans les deux dossiers. Et en cas d’échec, des plans B sont déjà prévus à l’image de Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) pour remplacer la piste menant à l’attaquant lyonnais.

À voir aussi : Le point sur les dossiers Kolo Muani et Barcola

Un attaquant de Premier League en plan B

Concernant Randal Kolo Muani, les discussions se poursuivent entre le PSG et l’Eintracht Francfort. Après avoir refusé deux offres de 60M€ et 70M€, les dirigeants allemands se montrent intransigeants et demandent toujours 90-100M€ pour céder leur attaquant de 24 ans. Mais si Francfort se montre trop gourmand dans la dernière ligne droite du mercato, le PSG pourrait aller voir ailleurs, même si l’international français reste la priorité. En effet, selon Bruno Salomon le club de la capitale a déjà son plan B en tête. Toujours selon le journaliste de France Bleu Paris, cette piste mènerait à un attaquant de Premier League, dont le nom n’a pas filtré. Les derniers jours de mercato pourraient donc apporter quelques surprises.