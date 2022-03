Le PSG a déposé trois plaintes suite aux tags de ses enceintes

Suite à l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, les supporters parisiens ont montré leur mécontentement lors du match contre Bordeaux ce dimanche. Dans la soirée, certains individus ont tagué le Parc des Princes, le siège situé à Boulogne et le centre d’entraînement du camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye.

Le PSG a donc déposé trois plaintes contre X cet après-midi, une à Saint-Germain-en-Laye et deux à Paris rapporte Le Parisien. À l’entrée du Parc, des messages réclament le départ de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi. Au siège du club, on peut voir un message qui s’adresse directement au propriétaire : « QSI 10 années de médiocrité ». Puis au Camp des Loges, la direction a encore une fois été visée par des mots inscrits sur les bâches entourant le parking des joueurs, selon L’Équipe et RMC.