Le Camp des Loges tagué

Quatre jours après son nouvel échec en Ligue des champions, le PSG retrouvait le Parc des Princes et son public ce dimanche après-midi à l’occasion du match face à la lanterne rouge, les Girondins de Bordeaux. Si le club de la capitale s’est imposé sans difficulté face aux Bordelais (3-0), les joueurs parisiens ont reçu un accueil hostile de leurs propres supporters. Entre cris, sifflets, chants, les joueurs – dont principalement Neymar Jr et Leo Messi – ont été victimes du mécontentement des supporters et plus particulièrement du Collectif Ultras Paris et des virages.

Mais d’autres personnes ont décidé d’exprimer leur colère d’une manière différente. En effet, ce lundi matin, L’Equipe nous rapporte – via son site internet – que le centre d’entraînement du PSG a été tagué dans la nuit de dimanche à lundi. « Ces inscriptions insultantes contre les joueurs et la direction du club s’étalent sur près de 40 mètres », précise le quotidien sportif sans donner plus de détails sur le contenu de ces tags. Actuellement, une équipe de nettoyage de la ville de Saint-Germain-en-Laye est au Camp des Loges afin d’effacer ces inscriptions. Ces derniers jours, la sécurité autour du centre d’entraînement avait été renforcée afin de contenir un éventuel débordement avec les supporters.

Pour rappel, toujours selon L’Equipe (voir ici), certains supporters des Rouge & Bleu pourraient de nouveau exprimer leur mécontentement lors des prochaines échéances et notamment à l’occasion du quart de finale de la Ligue des champions féminine face au Bayern Munich (30 mars) et surtout lors du Classico le 17 avril prochain.