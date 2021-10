Le PSG à l’affût dans le dossier Nicolo Barella (CDS)

Même si le marché des transferts a fermé ses portes il y a deux mois, les rumeurs mercato autour du PSG ne se sont pas pour autant arrêtées. Ce mardi après-midi, il est question de Nicolo Barella. Le milieu de terrain italien (24 ans) – champion d’Europe cet été avec la Squadra Azzura – est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’Inter. L’ancien joueur de Cagliari se sent bien à Milan mais les négociations pour une prolongation de contrat patinent actuellement selon les informations du Corriere dello Sport. Barella touche 2,5 millions d’euros par an et aimerait voir ses émoluments passer à 6 millions. Pour l’instant, l’Inter lui propose 5 millions d’euros.

Le quotidien sportif romain indique que le PSG apprécie le profil de Nicolo Barella. Il est à l’affût dans ce dossier et est prêt à passer à l’action en cas de désaccord entre l’Inter et son joueur. Mais les Rouge & Bleu ne sont pas les seuls dans ce dossier, puisque l’Atlético de Madrid est aussi sur les rangs.