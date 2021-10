Foden : « Je considère Messi comme mon idole »

Lionel Messi est l’un des meilleurs joueurs du monde depuis plus de 15 ans. Le numéro 30 du PSG (34 ans) est toujours performant sur le terrain et croise des joueurs pour qui il est une idole. C’est le cas de Phil Foden, le jeune phénomène anglais de Manchester City (21 ans). Ce dernier a évoqué son admiration pour La Pulga.

« Si je devais passer toute la journée à la pêche et que je pouvais emmener une personne avec moi, cela serait Messi. Je le considère comme mon idole depuis que je suis petit, indique Foden dans une interview accordée pour le cadre de la promotion de FIFA 22. Si je pouvais juste m’asseoir et lui parler, je pense que ce serait le plus beau jour de ma vie. »