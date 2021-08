Ce mercredi en fin de matinée, le PSG a présenté son nouveau joyau en la personne de Lionel Messi. La légende argentine a paraphé un contrat de deux années plus une en option. Libre depuis son départ de Barcelone, la Pulga n’a donc rien coûté en transfert à Paris, hormis une prime à la signature. Et comme le révèle le club parisien via un communiqué officiel, Lionel Messi a reçu des PSG Fan Tokens, la cryptomonnaie du club de la capitale produite en collaboration avec Socios.com. Une démarche innovante dont s’est félicité le Paris Saint-Germain.

“Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s’est vu remettre de nombreux ‘$PSG Fan Tokens. L’intégration de ‘$PSG Fan Tokens’ dans le package du joueur crée un lien immédiat avec la communauté de millions de supporters à travers le monde, peut-on lire sur le site officiel rouge et bleu. Cette initiative positionne un peu plus le Paris Saint-Germain comme l’une des marques de sport les plus innovantes et avant-garde au monde. La création de Token vient illustrer l’inventivité permanente du Club pour diversifier, optimiser ses sources de revenus et continuer son développement de marque mondiale.“