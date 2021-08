Un agrandissement du Parc des Princes bien dans les tuyaux, 55 000 à 60 000 places évoquées

En marge de la présentation de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a profité de cette grande occasion pour évoquer un sujet cher à son cœur et à celui des décideurs parisiens : l’agrandissement du Parc des Princes. Un sujet sur lequel est revenu Emmanuel Grégoire, premier adjoint au maire de Paris, sur les ondes de Europe 1. Il confirme ainsi la volonté commune qui relie le PSG et la mairie de Paris à ce sujet. Néanmoins, l’élu parle de 55 000 à 60 000 places maximum. Il ne cache pas non plus la difficulté d’une telle entreprise.

“L’attractivité, la notoriété du PSG mérite une enceinte offrant plus de places pour les spectateurs, confie Emmanuel Grégoire . Nasser Al-Khelaïfi en a parlé à Anne Hidalgo il y a un certain temps et nous avons un travail technique compliqué à réaliser parce que le Parc des Princes est un lieu auquel on tient mais qui est aussi très contraignant sur le plan architectural et urbain. Nous travaillons sur des scénarios d’extension autour de 55.000 à 60.000 places maximum. Il sera sans doute impossible d’aller au-delà. L’arrivée de Messi ? C’est forcément un accélérateur de renommée, donc de demandes. Beaucoup de gens vont vouloir aller au stade.”