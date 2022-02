Un an après son arrivée au PSG, le bilan de Mauricio Pochettino s’annonce plus que mitigé. Malgré un effectif largement renforcé cet été, le technicien Argentin peine à exploiter le potentiel de ses joueurs, perd de nombreux titres et ne gagne que trop rarement avec la manière. Consciente de la problématique à laquelle son équipe est sujette, la direction parisienne aurait tenté de débarquer son entraîneur cet hiver au profit… de Zinédine Zidade.

Annoncé du côté de Manchester United depuis l’éviction d’Ole Gunnar Solskjær, Pochettino ne devrait pas s’éterniser sur le banc des Rouge et Bleu. Si celui-ci devrait plier bagage à l’issue de la saison, le PSG aurait donc selon Le Parisien, tenté de mettre fin au mandat de son entraineur dès cet hiver après avoir sondé plusieurs potentiels remplaçants. Jugeant le contexte comme inopportun, Zidane aurait ainsi repoussé les approches parisiennes. Selon Téléfoot, l’ancien joueur et coach du Real Madrid s’est montré réticent par la perspective d’affronter aussi rapidement les Merengue. De plus, le champion du monde français émettrait certaines réserves concernant l’effectif du PSG ainsi que sur son fonctionnement en interne. Dans l’incapacité de signer Zidane cet hiver, le club doit poursuivre son aventure avec Pochettino qui garde pour objectif principal, la tant convoitée Ligue des Champions, compétition où comme l’année dernière, Paris espère se transcender. L’objectif est clair, faire sensation contre Madrid et envoyer un message à l’Europe. En passant cette étape, les Rouge et Bleu proposeraient ce qu’ils maitrisent le mieux depuis un an : réagir dos au mur pour gommer les doutes et ainsi que les approximations du passé.