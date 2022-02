À deux semaines de son choc face au Real Madrid, le PSG est au coeur de nombreuses critiques après son élimination en Coupe de France. Il faut dire qu’après un an de mandat en tant qu’entraineur, Mauricio Pochettino peine à insuffler sa patte sur le jeu de son équipe, qui jusqu’à présent, réussissait presque systématiquement à inverser la tendance en fin de rencontre. Face à Nice, Paris a cette fois-ci affiché ses limites en ne parvenant pas à gommer sa mauvaise prestation à l’issue des tirs aux buts. Une problématique sur laquelle est revenu Eric Di Meco à l’antenne de RMC, afin d’exprimer sa lassitude concernant le jeu pratiqué par les hommes de Pochettino.

« Il n’y a pas que le résultat qui compte, il y a le jeu. Tu regardes Paris depuis qu’il est arrivé : zéro progrès. En plus de ça, ses déclarations en conférence de presse sont terribles ! Soit il le fait exprès, soit il est complètement à côté de la plaque. (…) C’est souvent compliqué de virer un entraineur par souci financier, mais là, Paris n’a pas ce problème. Je pense qu’ils y réfléchissent après ce qu’il s’est passé hier soir parce que ça arrive vite la Ligue des Champions, et il y a du monde sur le marché… notamment Zidane. Je ne comprendrais même pas, aujourd’hui, qu’ils ne tentent pas le coup. Là, tu vois arriver le Real dans 15 jours et tu vois les matches comme celui de hier sans jeu collectif… En tout cas tu es obligé de le tenter !«