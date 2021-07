Le PSG a transmis une offre à Lionel Messi (AS)

Depuis hier, Lionel Messi n’est plus sous contrat avec le FC Barcelone. Son avenir est encore flou même si une prolongation chez les Catalans est l’option la plus probable. Le PSG a été intéressé par l’international argentin et selon les informations d’AS, il est revenu à la charge pour l’attaquant (34 ans). Les Rouge & Bleu lui auraient transmis une offre alors que son père garde le contact avec les dirigeants parisiens assure le quotidien sportif madrilène. Encore en course en Copa America, Lionel Messi veut se concentrer sur la compétition et ne veut pas entendre parler de son avenir conclut AS.