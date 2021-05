L’entourage de Messi le pousse vers le PSG (LP)

En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin prochain, l’avenir de Lionel Messi sera au centre de l’actualité ces prochaines semaines. Et à l’approche de la fin de l’exercice 2020-2021, deux options semblent se dessiner pour l’international argentin selon certains médias : prolonger au FC Barcelone ou signer un contrat au PSG. Du côté du club catalan, le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, désire conserver son numéro 10. Lionel Messi souhaite lui aussi prolonger avec son club formateur mais il sait qu’il ne pourra pas toucher le même salaire en raison de la situation financière critique du club espagnol.

Et selon les informations du Parisien, l’entourage de Lionel Messi le pousse à rejoindre le PSG. “Leo Messi a pris l’habitude de parler de ses contrats avec sa famille, son père et l’un de ses frères en particulier. Et eux poussent pour qu’il rejoigne le PSG.” Même si le club de la capitale ne pourra pas s’aligner sur le salaire actuel du joueur de 33 ans (34 le 24 juin prochain), il se montre plus lucratif que le FC Barcelone. En effet, “les comptes du PSG sont en meilleures formes même si la pandémie, comme partout, crée un manque à gagner conséquent. Libre, Messi toucherait une prime à la signature à Paris qui lui permettrait, à lui comme à ses proches, de s’y retrouver financièrement”, rapporte le journal francilien sur son site internet.

De son côté, l’Argentin souhaiterait disputer encore deux saisons en Europe avant de tenter une expérience aux États-Unis, rapporte Le Parisien. “Ces deux dernières années, Messi les passera en Europe, en Espagne ou en France. Il va trancher mais sans pression, en prenant son temps.” De son côté, le PSG reste à l’affût dans ce dossier complexe. L’état major du PSG aurait même évoqué avec les entourages de joueurs du PSG ou d’autres club une éventuelle association Neymar-Messi pour la saison prochaine. “Le signe que des pourparlers existent entre Paris et le camp Messi et que l’hypothèse de le voir débarquer au camp des Loges prend de l’épaisseur”, conclut Le Parisien. À noter que le quotidien argentin Olé publiera un entretien exclusif de Lionel Messi ce samedi, dans lequel son avenir sera peut-être évoqué.

Statistiques 2020-2021 de Lionel Messi*

Liga : 35 matches disputés (3.022 minutes) – 30 buts et 11 passes décisives

: 35 matches disputés (3.022 minutes) – 30 buts et 11 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés (540 minutes) – 5 buts et 2 passes décisives

: 6 matches disputés (540 minutes) – 5 buts et 2 passes décisives Coupe du Roi : 5 matches disputés (510 minutes) – 3 buts et 1 passe décisive

: 5 matches disputés (510 minutes) – 3 buts et 1 passe décisive SuperCoupe : 1 match disputé (120 minutes)

*Source : Transfermarkt