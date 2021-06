L’Argentine s’impose largement face à la Bolivie (4-1), Paredes entré en cours de jeu

Déjà assurée de participer aux quarts de finale de la Copa America, l’Argentine avait pour objectif de conserver la première place de son groupe. Et pour cette dernière journée de la phase de poules, l’Albiceleste s’est largement imposée face à la Bolivie sur le score de 4 à 1. Papu Gomez (6e), Lionel Messi (33e, 42e) et Lautaro Martinez (65e) ont permis à leur sélection d’assurer la place de leader. Pour son prochain match, l’Argentine affrontera l’Equateur en quarts de finale.

Comme attendu, les deux Parisiens – Leandro Paredes et Ángel Di María – n’ont pas débuté la rencontre face aux Boliviens. Le milieu de terrain – qui fête ses 27 ans aujourd’hui – est entré en cours de jeu et a disputé une vingtaine de minutes. Il a livré une bonne partition. Avec une note de 6/10 donnée par les quotidiens TyC Sports et Olé, l’international argentin a notamment distribué de bons ballons et bien orienté le jeu. De son côté, El Fideo est resté sur le banc.

XI Argentine : Armani, Pezzella, Montiel, Lisandro Martinez, Gomez (Alvarez, 56e), Acuña, Rodriguez (Paredes, 71e), Palacios (Dominguez, 71e), Messi, Agüero (Lautaro, 63e), Correa (Lo Celso, 64e)