Le PSG accentue son avance en tête de la Ligue 1

En s’imposant contre Lille (3-1), le PSG a profité du faux pas de son premier poursuivant, Nice, pour accentuer son avance en tête de la Ligue 1.

Quatre jours avant d’affronter la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – Lille pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Dans la perspective du match européen, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif contre les Lillois. Un choix payant pour le coach parisien, qui a vu son équipe « bis » réaliser une très belle performance et s’offrir un beau succès (3-1). Il a également pu faire souffler ses cadres, chose importante dans le marathon qui attend les Parisiens dans les prochaines semaines. Avec cette victoire, le club de la capitale a mis la pression sur Nice en prenant onze points d’avance en tête de la Ligue 1. Les Niçois recevaient eux Monaco en clôture de la 21e journée. Et ce derby azuréen a tenu toutes ses promesses. Les Monégasques se sont imposés (2-3) et remontent sur le podium, profitant du match nul de Brest sur la pelouse de Clermont (1-1).

Lyon continue sa remontée, Lorient se donne de l’air

Après une première partie de saison en enfer, Lyon poursuit sa remontée avec un nouveau succès sur la pelouse de Montpellier, alors qu’il était mené au score (1-2). Lens remonte également au classement après un début de saison en se classant sixième après son succès à Bollaert contre Strasbourg (3-1). De son côté, Marseille continue de stagner avec un nouveau match nul au Vélodrome contre Metz (1-1), avant-dernier de Ligue 1. Lorient s’est offert une deuxième victoire d’affilée contre le Stade de Reims et n’est plus lanterne rouge. Enfin, le FC Nantes, prochain adversaire du PSG, a retrouvé le goût de la victoire sur la pelouse de Toulouse (1-2).

Les résultats de la 21e journée de Ligue 1

Olympique de Marseille / FC Metz (1-1)

RC Lens / RC Strasbourg (3-1)

Paris Saint-Germain / Lille (3-1)

Le Havre / Stade Rennais (0-1)

Clermont Foot / Stade Brestois (1-1)

FC Lorient / Stade de Reims (2-0)

Toulouse FC / FC Nantes (1-2)

Montpellier / Olympique Lyonnais (1-2)

OGC Nice / AS Monaco (2-3)

Le classement de Ligue 1