Le PSG aimerait inclure Ekitike dans le deal Kolo Muani mais…

Depuis le début du mercato, le PSG souhaite recruter un avant-centre. Durant ces derniers mois, beaucoup de noms ont été avancés dans cette optique. Dernièrement, le PSG a relancé la piste menant à Randal Kolo Muani. Les dirigeants parisiens ont fait une première offre à l‘Eintracht Francfort à hauteur de 70 millions d’euros plus bonus pour l’international français. Une proposition refusée par le club allemand qui en attend beaucoup plus. Le PSG prépare une deuxième offre et aimerait inclure Hugo Ekitike dans la transaction afin de faire baisser le prix. Il y a quelques semaines, l’équipe de Bundesliga était intéressée par la signature de l’ancien Rémois. Mais à huit jours de la fin du mercato, Francfort ne voudrait pas entendre parler d’un joueur inclus dans la transaction.

Francfort souhaite toujours 100 millions d’euros pour Kolo Muani

Selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Deutschland, le PSG serait très ouvert à l’idée d’inclure Hugo Ekitike dans le transfert possible de Randal Kolo Muani à Paris. Mais du côté de Francfort, on ne veut pas entendre parler de cette possibilité. Le club de Kevin Trapp attend une proposition de 100 millions d’euros pour lâcher son attaquant. À ce stade, il n’y a pas d’accord d’échange. Le journaliste indique que le numéro 44 du PSG est toujours une des cibles pour remplacer Randal Kolo Muani s’il devait partir tout comme Niclas Füllkrug du Werder Brême. Également annoncé dans le viseur de l’Eintracht, Serhou Guirassy préfèrerait rester au VfB Stuttgart conclut Florian Plettenberg. Pour rappel, le PSG aimerait se séparer d’Hugo Ekitike. Malgré une saison moyenne, il serait dans le viseur de plusieurs clubs, dont West Ham. Ce dernier serait prêt à l’accueillir en prêt avec option d’achat de 35 millions d’euros. L’AC Milan en aurait aussi fait sa priorité. Il reste huit jours pour que tous ces dossiers se décantent. Wait and see…