Le mercato hivernal du PSG est d’un calme plat. Aucune arrivée ni aucun départ au niveau des joueurs. La seule animation de cette période hivernale a été le changement d’entraîneur avec le départ de Thomas Tuchel à la veille de Noel et l’arrivée de Mauricio Pochettino. Mais selon les informations de Téléfoot La Chaîne, le PSG a un objectif pour cette fin de mercato hivernal, renflouer ses caisses. Et pour cela, il compterait vendre ses deux joueurs allemands, Julian Draxler et Thilo Kehrer. Le média sportif fait savoir que le PSG n’a reçu aucune offre sérieuse pour son défenseur central. Du côté de Draxler, Arsenal et Leeds seraient intéressés par le profil du champion du monde 2014. Pour rappel, Julian Draxler souhaiterait aller au bout de son contrat avec le PSG – juin 2021 – et même annoncer son futur club au mois de mars. Téléfoot La Chaîne qui fait savoir que la prolongation de contrat de Juan Bernat – en fin de contrat le 30 juin prochain – est en très bonne voie. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours pour un contrat longue durée, sûrement quatre ans, soit jusqu’en juin 2024.