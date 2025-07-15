Le PSG annonce des prolongations et des arrivées dans son centre de formation

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Ce mardi, le club de la capitale a officialisé des prolongations et des arrivées au sein de son centre de formation.

Si le PSG travaille pour renforcer son équipe première, il souhaite aussi renforcer son centre de formation pour que celui-ci reste parmi les meilleurs centres de formation de France années après années. Ce mardi soir, le club de la capitale a officialisé les prolongations de contrat de Vainqueur Diyinu Nzinga (17 ans), qui a signé un contrat stagiaire jusqu’en juin 2027, Djamy Olax (18 ans), qui singe un nouveau contrat d’un an (juin 2026), lui qui va poursuivre sa formation au sein du groupe Espoirs, Bryan Francillonne (lié jusqu’en juin 2026) et Eddy Doué, qui a également prolongé jusqu’en juin 2026.

Huit nouveaux joueurs

Le PSG a également officialisé la signature de huit nouveaux joueurs. Ethan Luvambano a signé son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu. Arrivé du Havre, il est lié avec le PSG jusqu’en juin 2028. Ilian Mhand Yamna a lui signé un contrat professionnel de deux ans (juin 2027), alors que Dimitri Lucea a signé un contrat stagiaire de deux ans (juin 2027). Fabio Domingos a, lui aussi, signé un contrat stagiaire de deux ans, tout comme Noa Bezeme. Charles Bouygue (17 ans), lui, a signé un contrat d’un an avec le PSG. Il jouera avec l’équipe U19. C’est également le cas d’Edem Ghalleb (16 ans). Enfin, Mohamed Amine ElIdrissi (20 ans) a signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Il est lié avec le club de la capitale pour un an, lui qui évoluera au sein du groupe Espoirs.