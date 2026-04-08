Brest s’intéresse à Yohan Cabaye pour son poste de directeur sportif

Directeur sportif du centre de formation du PSG, Yohan Cabaye serait dans le viseur de Brest, qui pourrait faire de lui son nouveau directeur sportif.

Ces dernières semaines, il y a eu du remous au sein du centre de formation du PSG. Yohan Cabaye, le directeur sportif de ce dernier, a été menacé avant de voir ses dirigeants le confirmer dans son poste. Mais l’ancien milieu de terrain pourrait quitter le club de la capitale dans les prochains mois. En effet, il serait dans le viseur du Stade Brestois pour son poste de directeur sportif, selon les informations de L’Equipe. En effet, l’actuel détenteur du poste, Grégory Lorenzi, n’a jamais été aussi proche de quitter le club breton.

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Grégory Lorenzi pourrait rejoindre Nice

Grégory Lorenzi a entamé des discussions avec l’OGC Nice, qui semble bien détenir le successeur de Florian Maurice, sur le départ. Seulement, le natif de Bastia, âgé de 42 ans, ne quittera pas le Finistère sans avoir trouvé son successeur, assure le quotidien sportif. Le Stade Brestois a donc songé à Yohan Cabaye, le directeur sportif du centre de formation du PSG. En poste depuis octobre 2024, l’ancien milieu international français (48 sélections, 4 buts) de 40 ans est arrivé à Paris trois ans plus tôt, d’abord comme coordinateur des jeunes, avant de devenir directeur sportif adjoint du centre de formation. Le Nordiste, qui se plaît à Paris, se sent prêt à sauter le pas et à assumer la fonction de directeur sportif en Ligue 1. Le poste pourrait être vacant à Brest d’ici à quelques semaines et il y a pire endroit pour entamer une carrière à ce niveau, conclut L’Equipe.