PSG / Liverpool – Le groupe parisien avec le retour de Senny Mayulu

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Liverpool en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG affronte Liverpool à ce stade de la compétition. Ce mercredi soir, le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – les Reds pour la manche aller avant de se déplacer dans six jours à Anfield pour le match retour. Pour ce choc, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Blessé au mollet contre Nice avant la trêve internationale, Senny Mayulu fait son retour dans le groupe après être revenu à l’entraînement collectif ces derniers jours.

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Bradley Barcola et Fabian Ruiz encore trop courts

Touché à la cheville contre Chelsea et annoncé absent pour au moins un mois, Bradley Barcola était de retour à l’entraînement collectif du PSG hier matin. Mais il est encore trop court pour pouvoir prétendre à une place dans le groupe de Luis Enrique pour ce match contre Liverpool au Parc des Princes. Touché au genou contre le Sporting, le 20 janvier dernier, Fabian Ruiz, annoncé possiblement de retour contre Toulouse, n’est pas non plus présent dans le groupe concocté par Luis Enrique pour cette rencontre contre les Reds. Enfin Quentin Ndjantou, en convalescence après son opération à l’ischio-jambier, est également absent.

Le groupe du PSG