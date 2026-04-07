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Tribune CS – Soirée de quarts de finale de la Ligue des champions

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 avril 2026

Si le PSG affronte Liverpool demain soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, les premiers quarts se jouent ce soir, avec notamment le choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich.

La Ligue des champions fait son retour cette semaine avec les quarts de finale aller. Si le PSG affrontera – au Parc des PrincesLiverpool demain soir, deux quarts de finale aller se jouent aujourd’hui. Possibles adversaires des Rouge & Bleu en demi-finales s’ils éliminent les Reds, le Bayern Munich et le Real Madrid s’affrontent ce mardi soir. Dans l’autre quart de finale qui se joue ce soir, l’un des favoris à la victoire finale, Arsenal, se déplace au Portugal pour y défier le Sporting CP, club surprise à ce stade de la compétition.

Deux rencontres, à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 avril 2026

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