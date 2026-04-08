PSG / Liverpool – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner une équipe sans surprise.

Après leur victoire contre Toulouse vendredi soir (3-1), les joueurs du PSG retrouvent la pelouse du Parc des Princes ce mercredi soir Malgré son mauvais match contre les Toulousains, durant lequel il a réalisé plusieurs grosses erreurs, Matvey Safonov devrait garder les buts du PSG contre les Reds, selon L’Equipe et Le Parisien.

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Le retour de l’équipe type

En défense, Marquinhos devrait faire son retour en défense centrale aux côtés de Willian Pacho. Les couloirs seraient occupés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Pour le milieu de terrain, Fabian Ruiz n’étant pas encore apte à jouer, même s’il se rapproche d’un retour sur le terrain, c’est le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves qui devrait être aligné par Luis Enrique. Enfin en attaque, Ousmane Dembélé devrait être accompagné de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Blessé à la cheville contre Chelsea, Bradley Barcola était annoncé au moins un mois. Hier, il a repris l’entraînement collectif, mais le laps de temps était trop court pour le revoir dans le groupe pour ce soir. Avec une semaine d’entraînement complète à l’issue de la manche aller, il pourrait prétendre à une place dans le groupe pour le déplacement à Anfield.

Le XI probable du PSG contre Liverpool selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

contre selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Le XI probable de Liverpool selon L’Equipe : Mamardashvili – Frimpong – Konaté, Van Dijk (cap.), Kerkez – Gravernberch – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Salah, Ekitike

selon L’Equipe : Mamardashvili – Frimpong – Konaté, Van Dijk (cap.), Kerkez – Gravernberch – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Salah, Ekitike Le XI probable de Liverpool selon Le Parisien : Mamardashvili – Frimpong – Konaté, Van Dijk (cap.), Kerkez – Gravernberch, Szoboszlai, Mac Allister – Salah, Ekitike, Wirtz

Compositions probables PSG / Liverpool (L’Equipe)