Info à la Une – Un PSG / Liverpool alléchant

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre qui s’annonce palpitante.

Après avoir éliminé Chelsea en huitièmes de finale (8-2 au cumulé), le PSG retrouve un autre club anglais en quart de finale de la Ligue des champions, Liverpool. La manche aller se déroule au Parc des Princes ce mercredi soir. Un peu plus d’un an après le huitième de finale remporté lors de la séance des tirs au but par le PSG, les deux équipes se retrouvent donc en quart de finale. Si la saison dernière, Liverpool était la meilleure équipe d’Europe avant ce huitième, c’est plus compliqué cette saison, avec une cinquième place en Premier League et déjà dix défaites en championnat. Malgré ça, les Reds réussissent une bonne saison européenne. Il ne faut pas mésestimer les ressources d’une culture européenne aussi profonde et d’un orgueil aussi considérable, avance L’Equipe.

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Un retour en forme de certains cadres bienvenu pour le PSG

De son côté, le PSG n’a pas encore accompli de performance aussi intense et complète que le paradoxal soir de sa défaite face aux Reds, il y a un an, mais il aura à suivre un autre chemin, face à l’effet qu’ont l’épuisement, la reconnaissance et la gloire sur un vestiaire, estime le quotidien sportif. Il est possible que le PSG de Luis Enrique soit désormais capable d’aller loin en Ligue des champions sans être à 100% de ses ressources, sans forcément être la meilleure équipe du début à la fin du printemps. Ces dernières semaines, le PSG semble s’approcher de ses meilleurs jours, sous l’effet, notamment, du retour en forme de deux joueurs fondamentaux de la précédente conquête, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, qui transforment certaines phases, en particulier dans la transition, en une force parisienne absolue.