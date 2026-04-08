[Winamax] PSG / Liverpool – Les forces et faiblesses des Reds

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le club de la capitale voudra, devant son public, prendre une option sur la qualification en demi-finale avant le match retour à Anfield.

Après avoir surclassé Chelsea (8-2) en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG affronte Liverpool en quart de finale de la compétition. Ce mercredi soir, le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – Liverpool avant de jouer le quart de finale retour à Anfield le 14 avril prochain. Avant ce match aller, focus sur les forces et les faiblesses de l’équipe d’Arne Slot, avec les cotes de notre sponsor Winamax.

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Hugo Ekitike, le danger numéro 1 de l’attaque des Reds

Après avoir brillé à l’Eintracht Francfort à l’issue de son échec au PSG, Hugo Ekitike a été recruté par Liverpool l’été dernier contre 90 millions d’euros. L’international français s’est rapidement intégré aux Reds et à la Premier League. Titulaire indiscutable, le joueur formé au Stade de Reims a participé à 43 matches toutes compétitions confondues (32 titularisations, 2763 minutes de temps de jeu) pour 17 buts et quatre passes décisives. Ce sera le danger numéro 1 pour la défense du PSG demain soir sur la pelouse du Parc des Princes et dans une semaine à Anfield.

Les cotes Winamax

PSG vainqueur : 1,68

Liverpool vainqueur : 4,10

Match nul : 4,10

Un Dominik Szoboszlai, métronome du milieu de terrain

Si Liverpool vit une saison difficile en Premier League, certes cinquième mais avec dix défaites déjà au compteur rien qu’en championnat, il peut compter sur un Dominik Szoboszlai très performant au milieu de terrain. L’international hongrois est, avec Hugo Ekitike, le meilleur joueur de Liverpool cette saison (12 buts et huit passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues). Il est aussi très performant sur les coups francs directs, lui qui a marqué sur cet exercice plusieurs fois récemment. Il est aussi celui qui oriente le jeu des Reds.

Les cotes Winamax

Hugo Ekitike buteur : 2,15

Alexander Isak buteur : 3,15

Mohamed Salah buteur : 4,10

Cody Gakpo buteur : 4,60

Dominik Szoboszlai décisif : 5,00

Florian Wirtz passeur : 3,05

Milos Kerkez passeur : 8,00

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Mohamed Salah en grande difficulté cette saison

Après neuf ans sous le maillot de Liverpool, Mohamed Salah a annoncé son départ à l’issue de la saison. Si l’international égyptien était l’un des meilleurs joueurs du monde l’année dernière, lui qui était considéré comme un potentiel vainqueur du Ballon d’Or, il est totalement transparent lors de cet exercice 2025-2026. Il n’a marqué que dix buts et délivré neuf passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues. Très loin de ses standards, lui qui a terminé la saison 2024-2025 avec 37 buts et 24 passes décisives. Depuis son arrivée à Liverpool, sa « pire saison » a eu lieu en 2019-20 avec seulement 23 buts toutes compétitions confondues, lui qui a eu sept saisons sur ses neuf chez les Reds avec au minimum 30 buts inscrits en cumulant Liverpool et l’Égypte.

Une défense fébrile

Si la paire Virgil Van Dijk-Ibrahima Konaté est l’une des meilleures la saison dernière, elle est plus en difficulté lors de cet exercice 2025-2026. Dans les couloirs, Trent Alexander-Arnold, qui a quitté son club de toujours, libre de tout contrat, pour rejoindre le Real Madrid, et Andrew Robertson, qui ont fait les beaux jours de Liverpool ces dernières saisons, ont du mal à être remplacés. Si le dernier cité est encore un joueur des Reds, il joue très peu. Le club anglais a recruté à prix d’or Milos Kerkez, qui avait fortement brillé à Bournemouth, ce dernier a du mal à répondre aux attentes placées autour de lui. Sur le côté droit, c’est assez compliqué avec les spécialistes au poste qui sont blessés. Arne Slot a dû utiliser à plusieurs reprises Dominik Szoboszlai à ce poste. Lors de la lourde défaite contre Manchester City en CUP ce week-end, on a vu la défense de Liverpool en difficulté quand les attaquants adverses étaient lancés en profondeur, mais également dans les petits espaces face aux attaquants vifs.

Les cotes Winamax

Ousmane Dembélé buteur : 2,10

Khvicha Kvaratskhelia buteur : 2,50

Désiré Doué buteur : 2,55

Warren Zaïre-Emery passeur : 6,00

Vitinha décisif : 3,30

Nuno Mendes passeur : 4,50

Achraf Hakimi décisif : 2,75

Giorgi Mamardachvili, une doublure qui interroge

Arrivé à Liverpool l’été dernier pour venir concurrencer Alisson dans les buts, Giorgi Mamardachvili a plus été sur le banc que sur le terrain cette saison (14 matches joués). Le coéquipier de Khvicha Kvaratskhelia en sélection géorgienne ne dégage pas la même sérénité que le gardien brésilien et semble un peu plus fébrile dans les buts. Auteur de quelques erreurs depuis son arrivée en Angleterre, il a subi neuf défaites en quatorze matches avec Liverpool. Il est également capable de réaliser de belles prouesses dans ses buts, comme il l’a prouvé à Valence ou lors de l’Euro 2024, où il avait réalisé pas moins de 29 arrêts en quatre matches avec la Géorgie.

Les cotes Winamax

Victoire 1-0 du PSG : 9,0

Victoire 2-0 du PSG : 8,50

Victoire 2-1 du PSG : 7,50

Match nul 0-0 : 15

Match nul 1-1 : 7,00

Victoire 1-0 de Liverpool : 15

Victoire 2-1 de Liverpool : 11,50

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