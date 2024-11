La ville de Valence est en proie aux inondations depuis plusieurs jours. Ces dernières ont fait plus de 100 morts. Le PSG a tenu à apporter son soutien aux victimes et aux sinistrés de ce drame.

À cause de fortes pluies sur Valence et sa région, des inondations ont sinistré la ville espagnole et ses environs, faisant plus de 100 morts. Les soutiens et les messages du monde entier affluent depuis plusieurs jours. Via son compte X, le PSG a tenu à adresser son soutien aux victimes, sinistrés et aux services d’urgence, qui travaille d’arrache-pied.

« Le Paris Saint-Germain a une pensée toute particulière pour les victimes et sinistrés des terribles inondations dans la région de Valence et ses alentours. Nous apportons tout notre soutien aux services d’urgence qui travaillent sans relâche et témoignons notre pleine solidarité au peuple espagnol dans cette difficile épreuve. »