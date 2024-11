Outre son activité sur le marché des transferts pour se renforcer mercato après mercato, le PSG entend bien sécuriser l’avenir de ses cadres. Ainsi, sur les prolongations de contrats, les noms de Vitinha, Nuno Mendes, ou encore Achraf Hakimi résonnent.

Arrivé avec l’envergure d’un gardien international et de haut niveau au cours du mercato estival 2021, Gianluigi Donnarumma s’impose aujourd’hui comme le portier titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Si certaines de ses prestations notamment en Ligue des Champions sont pointées du doigts, en championnat l’Italien est davantage convaincant. Suffisant pour prolonger son contrat avec le PSG ? Semble-t-il. En effet, selon les dernières informations d’RMC Sport, Gianluigi Donnarumma, qui vient de devenir papa et s’apprête à se marier, serait toujours en discussion pour rempiler avec le club de la capitale. A 25 ans, le natif de Castellammare di Stabia, ville italienne dans la région de Naples, est actuellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026. « Des discussions sont encore menées sur ce dernier point et elles progressent bien », écrivent nos confrères d’RMC Sport, qui relatent un proche du gardien de but : « Il se sent très heureux à Paris. Aujourd’hui il est vraiment comme un leader dans le vestiaire. Gigio est le premier à espérer que tout évolue de façon positive« .