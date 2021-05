Prêté avec option d’achat (9 millions d’euros) par la Roma au PSG l’été dernier, Alessandro Florenzi ne connaît toujours pas son avenir. Enclin à le prolonger pendant la saison, les dirigeants parisiens auraient changé d’avis ces dernières semaines et souhaiteraient finalement ne pas lever l’option d’achat de son latéral droit. Ce vendredi, le Corriere dello Sport explique que les dirigeants parisiens et Leonardo en tête n’ont pas encore donné leur décision aux dirigeants romains quant à leur choix de lever ou non l’option d’achat de l’international italien. Selon le quotidien sportif romain, Le PSG a jusqu’au 31 mai pour exercer son option d’achat. S’il ne le fait pas, Alessandro Florenzi retournera alors à la Roma.