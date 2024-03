Le PSG conserve une avance confortable en tête de la Ligue 1

Vendredi soir, le PSG a concédé un deuxième nul d’affilée sur la pelouse de Monaco (0-0) en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Brest, encore vainqueur hier, revient à neuf points.

Leader incontesté de la Ligue 1, le PSG se déplaçait à Monaco vendredi soir pour le compte du choc de la 24e journée. Dans cette rencontre, le club de la capitale a pu remercier Gianluigi Donnarumma, auteur de très nombreuses parades qui ont permis au PSG de ne pas concéder de but et de repartir du Rocher avec le point du match nul. Après une première période difficile, le PSG a tenté lors des 45 dernières minutes sans pour autant trouver la faille. Les Parisiens ont donc concédé un deuxième match nul d’affilée (0-0) après celui contre Rennes au Parc des Princes (1-1). Avec ce ralentissement, le champion de France en titre voit Brest revenir à neuf points grâce à sa victoire contre Le Havre (1-0). Les Brestois sont les grands gagnants de cette 24e journée de Ligue 1. En effet, avec le nul de Monaco et la défaite de Nice sur la pelouse de Toulouse (2-1), le club breton consolide sa deuxième place avec quatre points d’avance sur Monaco et six sur les Niçois, qui n’en finisse pas de chuter au classement (5e).

Lille se rapproche du podium, Lyon rechute fortement

Lille, qui a gagné contre le Stade de Reims (0-1), futur adversaire du PSG en Ligue 1, en profite pour gagner une place et se classer au pied du podium, à un point de Monaco. Équipe en forme depuis le début de l’année 2024, le Stade Rennais a chuté contre Lorient (1-2) lors du derby breton. Un succès qui permet à Lorient de sortir de la place du barragiste alors que Rennes ne profite pas des faux pas de ses concurrents pour se rapprocher des places européennes. Après une embellie qui lui a permis de remonter à la dixième place, Lyon a fortement chuté sur sa pelouse hier soir contre Lens (0-3). Dans le bas du tableau, Clermont continue de sombrer avec une très large défaite à domicile contre Marseille (1-5). Les Marseillais qui sont sur un sans-faute depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc. Le FC Metz s’est lui donné un peu de baume au cœur en s’imposant contre le FC Nantes (0-2), même s’il reste avant-dernier, à trois points du barragiste Montpellier, qui a concédé le nul sur sa pelouse contre Strasbourg (2-2).

Les résultats de la 24e journée de Ligue 1

AS Monaco / PSG (0-0)

Stade de Reims / Lille (0-1)

Clermont Foot / Olympique de Marseille (1-5)

Toulouse FC / OGC Nice (2-1)

Stade Brestois / Le Havre (1-0)

Montpellier / Strasbourg (2-2)

FC Nantes / FC Metz (0-2)

Stade Rennais / Lorient (1-2)

Lyon / Lens (0-3)

