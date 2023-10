Le PSG, deuxième équipe la plus jeune de Ligue 1

Cet été, le PSG a beaucoup bougé. Il s’est séparé de plusieurs gros salaires et de ses indésirables et a recruté des jeunes joueurs prometteurs. Cela fait de lui l’un des effectifs les plus jeunes de Ligue 1.

Lors du mercato estival, le PSG s’est séparé de Lionel Messi (36 ans), Sergio Ramos (37 ans), Neymar (31 ans) ou encore Marco Verratti (30 ans). Le club de la capitale a également recruté de jeunes joueurs prometteurs comme Manuel Ugarte (22 ans), Cher Ndour (18 ans), Bradley Barcola (21 ans) ou encore Gonçalo Ramos (22 ans). Grâce à ces mouvements, les Rouge & Bleu sont la deuxième équipe la plus jeune de Ligue 1 avec une moyenne d’âge de 25,08 ans comme le rapporte l’observatoire du football, le CIES, dans sa lettre hebdomadaire.

A voir aussi : Pastore : « Ugarte est un joueur qui va beaucoup donner au PSG »

Toulouse en tête de ce classement

Le PSG est devancé par Toulouse et sa moyenne d’âge de 24,16 ans. Le podium est complété par Strasbourg (25,22 ans). L’AS Monaco (25,33) et Lille (25,68) occupent les deux dernières places du Top 5. Les trois équipes du championnat de France avec les moyennes d’âges les plus élevées sont Montpellier (27,48), Clermont (27,85) et Marseille (27,91). Dans le détail, le PSG possède 10,9% de joueurs qui ont 21 ans ou moins, 48,5% qui ont entre 22 et 25 ans, 36,7% qui ont entre 26 et 29 ans et seulement 3,9% qui ont 30 ans ou plus. Un rajeunissement de l’effectif qui intervient après plusieurs années où le club de la capitale comptait parmi les effectifs les plus âgés de la Ligue 1.